В Нижнем Тагиле по старым чертежам восстановят дом золотоскупщика Митькина

Нижнетагильский государственный профессиональный колледж им. Никиты Демидова объявил тендер на разработку проектно-сметной документации на реставрацию объекта культурного наследия «Дом золотоскупщика Митькина». В здании, расположенном на улице Карла Маркса, 10, руководство колледжа планирует создать Центр прикладных квалификаций и ремесла.

В доме Митькина в 1924 году был открыт первый краеведческий музей Нижнего Тагила. Здание было построено в стиле эклектики с элементами классицизма. В начале 2000-х оно было разрушено, снесено, а затем восстановлено.

«Дом был отстроен заново, но с нарушением всех технологий и требований. Несмотря на это, здание всё равно является памятником архитектуры и по закону его надо восстанавливать. Организация, которая выиграет конкурс, должна будет привести данный новодел в порядок. Здание должно выглядеть так, как оно выглядело исторически. Будем восстанавливать по чертежам и фотографиям», — рассказала АН «Между строк» директор колледжа им. Демидова Светлана Морозова.

В центре прикладных квалификаций и ремесла будут проходить лекции и практические занятия по ювелирному делу, росписи подносов, шитью и другим ремёслам, связанным с Демидовыми. Заниматься здесь будут студенты колледжа и ученики тагильских школ.

По словам Светланы Морозовой, проект будет реализовываться в рамках подготовки города к 300-летию. Изначально на него было выделено 25 млн рублей, затем сумма снизилась до 20 млн. Этих средств не хватит на восстановление памятника архитектуры, уверена руководитель образовательного учреждения. Проект пообещал продвигать в областном правительстве депутат ЗакСО тагильчанин Вячеслав Погудин.

На разработку проектной документации средства в размере 3 млн 100 тысяч рублей выделило Министерство образования Свердловской области. Итоги конкурса будут подведены 6 ноября. По словам Светланы Морозовой, в России действует всего шесть компаний, имеющих лицензию на работу с объектами культурного наследия.

Добавим, что памятникам архитектуры в Нижнем Тагиле не очень везёт. Многие исторические здания на улице Карла Маркса, бывшей Шомина, находятся в плачевном состоянии. А в августе этого года из-за сильных дождей обрушился Треуховский дом первой половины XIX века по улице Кирова, 21.