В Нижнем Тагиле племянница обманным путём пыталась забрать квартиру у 83-летней тёти 

83-летняя тагильчанка Лидия Фёдорова стала жертвой обмана собственной племянницы. Пенсионерка проживает в квартире на улице Алтайской уже более 30 лет. Как сообщает ТК «Телекон», жилплощадь она получила при расселении старых бараков. С возрастом у неё начались трудности с ведением хозяйства. На помощь пожилой женщине пришла родственница.

По словам пострадавшей, с племянницей, как ей казалось, они были в хороших отношениях. Женщина часто навещала свою тётю, помогала ей, когда та болела. Племянница хорошо относилась к пенсионерке, и та хотела в ответ отблагодарить её, завещав квартиру.

«Родственница, воспользовавшись доверительными отношениями между ней и пенсионеркой, отвела её в МФЦ, где подписала договор дарения. При этом сама пожилая женщина не понимала существа сделки и думала, что подписывает завещание, а не договор дарения», — говорит помощник прокурора Дзержинского района Ксения Моташнева.

Обман вскрылся, когда Лидия Фёдорова рассказала внучке, что подписала какие-то документы. Девушка посмотрела бумаги и поняла, что её бабушку обманули. Вместе они направились в прокуратуру. Там установили ещё и то, что зрение пенсионерки настолько плохое, что она физически не могла рассмотреть то, что подписывает. Прокуратура Дзержинского района направила исковое заявление в суд, требуя признать договор дарения недействительным. Суд иск прокурора удовлетворил. Решение суда вступит в законную силу в начале июня.