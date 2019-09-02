В Нижнем Тагиле планируют капитально ремонтировать по три школы в год

Администрация Нижнего Тагила намерена ежегодно приводить в порядок по три общеобразовательные школы. Об этом сегодня на торжественном открытии новой школы № 100 журналистам сообщила начальник городского управления образования Татьяна Удинцева.

Сегодня открыли свои двери для учеников все 65 общеобразовательных школ города. Учащиеся 41-й школы на Вагонке в связи с ремонтом здания будут переведены в школу № 38. Также сегодня проводятся ремонтные работы в детском саду-школе № 105.

«Мы продлили каникулы в этом учреждении, потому что нам необходимо завершить ремонтные работы, которые случились неожиданно. Там протекла кровля. Думаю, что недели хватит для того, чтобы решить этот вопрос и чтобы детки смогли вернуться в свою школу», — пояснила Татьяна Удинцева.

По словам Удинцевой, тагильская мэрия согласовала с Министерством образования Свердловской области ремонт школ № 24 и № 85 на следующий год.