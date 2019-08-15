Школу № 41 на Вагонке капитально отремонтируют за 12,46 млн рублей

На капитальный ремонт тагильской школы № 41, которая находится на Вагонке (Калинина, 2а), потратят 12,46 млн рублей. Строительная компания «Монолит-М» стала единственным участником электронного аукциона по выбору подрядчика, её заявка соответствует указанным в конкурсной документации требованиям. Все ремонтные работы должны быть выполнены в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет привести в порядок кровлю здания, сделать перекладку и утепление вентиляционных шахт и организовать водосток с крыши. Перед началом строительных работ нужно демонтировать существующую кровлю, парапетные плиты, вентиляционное оборудование. Сегодня физический износ кровли в некоторых местах составляет 60%. Имеется разрушение верхних рядов кирпичной кладки, вымывание её швов, следы протечек с кровли на потолке и парапетах, отсутствует утеплитель на чердачном перекрытии. В прошлом году зданию школы исполнилось 50 лет. Тогда же в учреждении были отремонтированы системы водоснабжения и электроосвещения.

Напомним, 2 сентября свои двери для тагильских детей откроют 65 школ и 10 дошкольных образовательных объединений. На подготовку школ и детских садов к учебному году в этот раз выделили из местного бюджета 672,3 млн рублей. Из них 38 млн рублей направят на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 172,5 млн рублей — на ремонт заборов, установку турникетов и систем видеонаблюдения в школах и детских садах, почти 49 млн рублей — на выполнение предписаний Роспотребнадзора, акарицидную обработку и вывоз ТКО.