Сколько денег Нижний Тагил потратил на подготовку к учебному году (ИНФОГРАФИКА)

2 сентября свои двери для тагильских детей откроют 65 школ и 10 дошкольных образовательных объединений. Накануне, 14 августа, мэр Владислав Пинаев проконтролировал подготовку образовательных учреждений в Тагилстроевском районе.

На подготовку школ и детских садов к учебному году в этот раз выделили из местного бюджета 672,3 млн рублей. Из них 38 млн рублей направят на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 172,5 млн рублей — на ремонт заборов, установку турникетов и систем видеонаблюдения в школах и детских садах, почти 49 млн рублей — на выполнение предписаний Роспотребнадзора, акарицидную обработку и вывоз ТКО.

На капитальные ремонты 27 школ, семи детских садов и трёх учреждений дополнительного образования в этом году потратили 142,4 млн рублей. В них привели в порядок кровли, кабинеты и спортивные залы, заменили окна и инженерные сети.

Для многих школ и детских садов приобрели новое игровое оборудование, мебель, компьютеры и учебники. 11 школьных автобусов уже получили лицензию.