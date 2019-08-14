Глава Нижнего Тагила проконтролировал подготовку школ к новому учебному году

В рамках объезда Тагилстроевского района глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проконтролировал ход ремонтных работ в школе № 72 и готовность к учебному году школы № 5.

На первом объекте строительные работы уже завершаются. В учреждении полностью готов второй этаж, там расставляют парты и стулья. Первый этаж 72-й школы, по словам подрядчика, будет готов концу этой недели, после чего там также установят мебель.

«Также к концу этой недели закончим работы по благоустройству территории и работы по фасаду здания. До 25-го числа мы полностью смонтируем весь забор, к 1 сентября готовы принять детей», — рассказал представитель подрядной организации.

Принимать детей 1 сентября готова и школа № 5 с углублённым изучением отдельных предметов. Здесь заменены окна, обновлена мебель. Планировали отремонтировать ещё и крышу, однако этим займутся уже в следующем году, отметил глава города.

Всего в Нижнем Тагиле в этом учебном году свои двери откроют 65 школ. Сейчас все они проходят проверку межведомственной комиссии.