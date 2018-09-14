В Нижнем Тагиле перенесут начало отопительного сезона «на неделю или две»

Мэрия Нижнего Тагила планирует внести изменения в постановление о начале отопительного сезона в городе в этом году. Об этом врип градоначальника Владислав Пинаев сообщил сегодня на аппаратном совещании в администрации. Начальник управления ЖКХ Егор Копысов попросил у Пинаева отсрочку по подаче тепла в жилые дома, так как в Тагиле установились благоприятные погодные условия. Мэр напомнил подчинённым, что этот вопрос будет обсуждаться и решаться утром 17 сентября на оперативном совещании. Ранее в администрации заявляли, что коммунальщики начнут подавать тепло в многоквартирные дома и социальные учреждения города уже в понедельник.

«17 сентября утром все собираемся. [Замглавы администрации по соцполитике] Валерий Георгиевич Суров делает полностью анализ по всем соцучреждениям, так, чтобы понимание было, насколько актуально подключение. НТТС уже подключил один или два объекта, которые удалённо находятся, по просьбе самих руководителей этих объектов. С большой долей вероятности жилфонд мы точно включать не будем. Почему? Потому что температурный режим 16–18 градусов тепла разрешает. Принимаем решение, на неделю перенести отопительный сезон или две. Екатеринбург объявил официально начало отопительного сезона с 1 октября. В понедельник внесём изменения в постановление и, исходя из реалий погоды, постепенно будем подключать и жилфонд, и соцучреждения», — отметил Владислав Пинаев.

Работа по заполнению систем теплоснабжения в Нижнем Тагиле проводится поэтапно. Сначала тепло подаётся в детские сады, школы и учреждения здравоохранения, затем в жилые дома.

Стоит отметить, что на следующей неделе жителей города ожидает серьёзное похолодание. Если 19 сентября синоптики прогнозируют 13 градусов тепла, то 22 сентября уже +9.