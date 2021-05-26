В Нижнем Тагиле пенсионерка украла телефон, забытый в магазине «Перекрёсткок»

Накануне 32-летняя Марина Бурлова, выходя из магазина «Перекрёсток» на Вые, забыла на столе телефон. Проходившая мимо пенсионерка незаметно взяла оставленный смартфон и скрылась в неизвестном направлении.

«Когда я вышла на улицу, то захотела позвонить. Но обнаружила, что телефона нет, поэтому я вернулась в магазин. Мы с охранником и старшим продавцом стали смотреть видео с камер наблюдения. Там видно, что телефон я оставила на столе, когда складывала продукты. Через 2 минуты мимо шла пожилая женщина, которая забрала его», — рассказала АН «Между строк» пострадавшая Марина Бурлова.

Женщина купила смартфон ещё в 2018 году за 7000 рублей. Но для неё это серьёзная потеря: там у Марины хранятся важные контакты и фото, которые необходимы ей для работы. Обнаружив пропажу, девушка в этот же день, 24 мая, обратилась в полицию.