В Нижнем Тагиле пенсионер сгорел в своём садовом домике 

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе произошло четыре пожара. В результате одного из них погиб 62-летний мужчина. Об этом АН «Между строк» сообщили в отделе надзорной деятельности.

Мужчина 1958 года рождения погиб в пожаре в своём доме в коллективном саду № 1 УВЗ на Восточном шоссе. Сообщение поступило 23 января в 23:07. Площадь горения составила 30 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В этот же день, 23 января, в 00:06 сгорел одноэтажный трёхквартирный дом на улице Октябрьской в селе Лая. О возгорании сообщила одна из жительниц дома, которая почувствовала запах гари. Жители квартир смогли быстро покинуть горящий дом. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Рано утром 24 января в Нижнем Тагиле на улице Булата Окуджавы, 5 горели два автомобиля. Пожар случился в моторном отсеке автомобиля Ford Fiesta. Затем огонь перекинулся на ВАЗ 2113. У отечественной легковушки повреждены левая передняя дверь, левое крыло и колесо. Также пострадало лакокрасочное покрытие Nissan Tiida.

Позже 24 января в селе Николо-Павловском на улице 1 Мая горела баня. Владелец частного домовладения оставил печь без присмотра, а через некоторое время, посмотрев в окно, увидел дым, идущий со второго этажа бани. В 15:22 мужчина вызвал пожарно-спасательную службу. В результате пожара сгорели кровля и чердачное перекрытие, повреждены стены бани. По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода.