В Нижнем Тагиле пенсионер на «пятёрке» устроил массовое ДТП

В Нижнем Тагиле 63-летний водитель ВАЗ-2105 стал виновником ДТП с четырьмя автомобилями. Инцидент произошёл вечером 28 сентября, когда водитель отечественного авто ехал по улице Краснознамённой. При повороте налево он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2109, за рулём которого была 19-летняя девушка. Из-за столкновения «пятёрку» отбросило в автомобиль ВАЗ-2113, который двигался по улице Некрасова. Последний столкнулся с Mitsubishi Lancer, за рулём которого был 23-летний молодой человек.

В результате ДТП 62-летнюю женщину-пассажира автомобиля ВАЗ-2105 госпитализировали в больницу с тупой травмой живота, водителя и двоих пассажиров «девятки» отпустили домой с рваными ранами голени и колена. У одного из них также диагностировали сотрясение головного мозга. Как рассказали АН «Между строк» в отеле пропаганды ГИБДД, все водители на момент аварии были трезвы.