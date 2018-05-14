В Нижнем Тагиле пенсионер госпитализирован с переломом черепа после падения в трамвае

ГИБДД Нижнего Тагила проводит проверку по факту травмирования в салоне трамвая 84-летнего мужчины. Инцидент произошёл в минувшую пятницу возле дома № 48 по проспекту Ленина. По информации городского отдела пропаганды ГИБДД, пенсионер, двигаясь по салону низкопольного трамвая 15-го маршрута, не удержался и упал с лестницы. В результате падения пассажир получил сотрясение головного мозга, перелом основания черепа и был госпитализирован в ЦГБ № 1. В ведомстве уточнили, что проверка проводится в рамках административного дела по статье КоАП «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».