В Нижнем Тагиле парализовано трамвайное движение

Сегодня днём на перекрёстке улиц Фестивальной и Кулибина сошёл с рельсов трамвай. Из-за аварии трамвайное движение оказалось парализованным на несколько часов. В районе трамвайного парка в сторону Вагонки скопилось около десяти вагонов.

Сейчас на месте работает аварийная бригада МУП «Тагильский трамвай». На момент публикации получить комментарий директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова журналисту АН «Между строк» не удалось. Руководитель муниципального предприятия бросил трубку, как только узнал, кто и по какому вопросу ему звонит.