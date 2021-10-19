В Нижнем Тагиле пациенты с гриппом будут сдавать ПЦР-тесты

В больницах Нижнего Тагила у пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии будут брать ПЦР-тесты на грипп и COVID-19. Приказ об этом опубликован на портале Минздрава Свердловской области.

Мазки из носоглотки и ротоглотки будут брать у пациентов, которые тяжело переносят ОРВИ, грипп или внебольничную пневмонию. Кроме того, обязательное ПЦР-тестирование будут проходить беременные женщины, а также не менее пяти человек при вспышке заболеваемости в школах, детсадах или трудовых коллективах.

В список медучреждений, на базе которых организуют лабораторную диагностику, вошли Демидовская городская больница Нижнего Тагила (лаборатория по адресу Мира, 61), Горбольница № 4 Нижнего Тагила (лаборатория по адресу Балакинская, 24) и Городская инфекционная больница Нижнего Тагила (лаборатория по адресу Сульфатная, 4).

Приказ об организации тестирования в больницах с 18 октября на эпидсезон 2021–2022 годов подписал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.