В Нижнем Тагиле пациентам с COVID-19 будут делать экспресс-тесты на дому и оформят электронные больничные

В Нижнем Тагиле продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом. В поликлиниках огромные очереди, тагильчане не могут дозвониться до регистратур медучреждений. Медики же настоятельно советуют вызывать врачей на дом.

Теперь тагильчанам с ОРВИ и подозрением на COVID-19, обратившимся в скорую помощь, на дому будут делать экспресс-тест. В случае положительного результата таким пациентам должны сразу выдать препараты и выписать электронный больничный лист. Сегодня бригады скорой совершают более 400 выездов в день.

«Мы продолжим выезжать по звонкам, которые поступают именно в скорую помощь. Но если больной имеет симптомы коронавируса и ранее не проходил обследование, то мы будем делать экспресс-тестирование и в случае заболевания будем сразу выдавать лекарства», — рассказал АН «Между строк» главный врач станции скорой помощи Сергей Безбородов.

Как рассказали АН «Между строк» в городской поликлинике № 4, которая обслуживает жителей Гальянки, центра, Красного Камня, Малой Кушвы и других районов, сегодня на амбулаторном лечении с диагнозом «коронавирус» находятся 1466 человек. За 2 февраля врачи отработали 350 вызовов, а в поликлинике в кабинете неотложной помощи было принято 280 пациентов. Сотрудники медучреждения называют обстановку напряжённой, поскольку врачам неотложной помощи при поликлиниках приходится ездить по вызовам до полуночи.

В поликлинике Демидовской ГБ на улице Горошникова, 37 за сегодня врачи побывали на 72 вызовах. Ежедневно call-центр учреждения принимает примерно 200 звонков. Большая часть пациентов обращается с повышенной температурой — более 38°С. Поликлинике помогают студенты медколледжа, которые развозят лекарства пациентам.

Поликлиника на улице Окунева, 30 в пиковые часы с 8:00 до 12:00 принимает до 300 пациентов, а в call-центр поступает около 1000 звонков. В учреждении работают три кабинета неотложной помощи ежедневно с 08:00 до 20:00, где принимают пациентов с признаками ОРВИ. На выездах с утра и до полуночи работает 15 медицинских бригад. Кроме участковых врачей к пациентам на дом приезжают профильные специалисты и руководители.

В пресс-службе детской городской больницы отмечают, что на 2 февраля вызовов стало немного меньше. При этом в понедельник детские поликлиники нуждались в волонтёрах-автомобилистах из-за большого числа вызовов врачей на дом. Родители маленьких пациентов также жаловались на огромные очереди в поликлиниках.

«В детской поликлинике по адресу Тагилстроевская, 5 большие очереди. Чтобы просто получить справку, нам пришлось просидеть с ребёнком около четырёх часов, а на прошлой неделе перед приёмом пробыли в очереди три часа», — рассказали АН «Между строк» родители.

Добавим, что из-за подъёма заболеваемости ОРВИ и коронавирусом Министерство здравоохранения Свердловской области определило перечень симптомов, при которых детей будут госпитализировать. В них входит учащённое или затрудненное дыхание, синюшый или серый цвет кожи. Также к симптомам относится отказ ребёнка от приёма жидкости, отсутствие мочеиспускания или слёз во время плача, и сильная непрекращающаяся рвота. При головокружении, боли в груди или в брюшном отделе маленького пациента тоже могут госпитализировать.

Уточнить все номера телефонов поликлиник и больниц города можно на сайте городской администрации. Если по ним дозвониться не удалось, медики просят обращаться по вопросам вызова врача на дом, записи на приём, и по вопросам вакцинации на единый номер 122.