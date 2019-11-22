В Нижнем Тагиле отремонтируют стадион «Спутник» за 14,5 млн рублей

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для проведения капитального ремонта футбольного поля на стадионе «Спутник» по улице Ильича на Вагонке. Согласно конкурсной документации на сайте госзакупок, мэрия готова заплатить за работы 14 426 920 рублей. Подрядчик должен закончить ремонт не позднее до 30 июля 2020 года. В техзадании говорится, что проектом предусмотрено покрытие из искусственной травы. Помимо прочего, подрядчику нужно будет установить спортинвентарь и скамьи для запасных игроков. Заявки будут приниматься до 11 декабря этого года.

Спортшкола «Спутник» осталась без футбольного поля в 2014 году. Тогда арену решили отремонтировать, чтобы площадка стала домашней для ФК «Урал» из Екатеринбурга. С поля сняли травяное покрытие, но к этому моменту клуб решить завершить сезон на стадионе «Геолог» в Тюмени. С тех пор воспитанники футбольной секции вынуждены тренироваться на запасных мини-полях. Представители Нижнетагильской федерации футбола неоднократно поднимали проблему на всех уровнях, но поддержки нигде не получили.

