В Нижнем Тагиле отремонтируют детские поликлиники на Гальянке и Красном Камне

В Нижнем Тагиле в 2022 году отремонтируют две детские поликлиники — на Гальянке и Красном Камне. На ремонт медучреждения на ГГМ готовы выделить до 47,5 млн рублей. Строители займутся капремонтом кровли, перепланировкой второго и третьего этажей, заменят окна, вентиляцию, пожарную сигнализацию, отремонтируют стены, пол и потолок. Об этом ИА «Все новости» рассказал главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клеймёнов.

«Необходима перепланировка. Сейчас не совсем правильно организованы педиатрические участки и приём специалистов. Образуется скученность. По проекту мы отдельно сделаем этаж для специалистов, отдельно для участковых врачей, чтобы было удобнее и родителям, и детям», — говорит Клеймёнов.

В проект капитального ремонта вошёл бассейн, который закрыли около года назад из-за неудовлетворительного санитарного состояния. Строители поменяют в нём вентиляцию, отопление, полностью обновят отделку. Для маломобильных посетителей смонтируют гидравлические подъёмники.

«Мы много сделали для того, чтобы бассейн вошёл в этот проект. Серьёзную поддержку нам оказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Радаев. После капитального ремонта планируем возобновить занятия для беременных и мам с детьми», — говорит главный врач.

К концу мая планируется подписать контракт с подрядчиком, а в июне уже приступить к ремонту. Поликлиника продолжит принимать пациентов в обычном режиме, закрываться она не будет. Для этого строительные работы разделят на этапы.

Также Дмитрий Клеймёнов напомнил, что сейчас продолжается ремонт в двух поликлиниках по адресам Черных, 28 и Окунева, 32. А в ближайшее время выделят деньги на реконструкцию здания, расположенного на Победы, 42 на Красном Камне. Однако это медучреждение придётся закрыть на время строительных работ.

Напомним, ремонт в поликлиниках на Вые и Вагонке строители должны закончить к 30 июня 2022 года. На Вые подрядчик обновит фасад здания и внутреннюю отделку, заменит полы, установит новые двери и окна. Детская поликлиника на Вагонке начнёт работу после капитального ремонта всех этажей и подвального помещения.