Определились подрядчики на ремонт детских поликлиник на Вые и Вагонке

Найдены подрядчики на ремонт двух детских поликлиник на Вые и Вагонке. В конкурсах на ремонт медучреждений выиграли две тагильские компании ООО «Ресурс» и ООО «Уралспецстрой». Согласно итогам двух аукционов капитальный ремонт двух детских медучреждений в Нижнем Тагиле обойдётся городу в 65,8 млн рублей.

Стоимость работ в детской поликлинике на улице Окунева, 32 составят в 49,8 млн рублей. Изначально детская поликлиника на Вагонке разместила тендер на сумму 51 млн 561 тысячу рублей. Но компания «Ресурс», с которой будет заключён договор, предложила меньшую цену.

В предыдущей закупке, которая была размещена в декабре 2021 года, ни один подрядчик так и не подал заявку на участие в торгах. В этом году на конкурс заявились три компании: ООО «Ресурс», ООО «Омега» и ООО «Сити Билдинг». Согласно контракту, в поликлинике проведут капитальный ремонт 3-х этажей и подвальных помещений.

Еще 16 млн рублей потратят на капитальный ремонт детской поликлиники на улице Черных, 28. Начальная стоимость контракта составляла 18 млн 746 тысяч рублей, но в этом конкурсе также выиграла компания, предложившая меньшую сумму. На конкурс заявились три участника ООО «Уралспецстрой», ООО «Строй Проект» и ИП Игорь Баранчиков.

Выиграл тендер на ремонт поликлиники на Вые «Уралспецстрой». Подрядчик обновит фасад здания и внутреннюю отделку. Кроме того, заменит в поликлинике полы и установит новые двери и окна. Также обновят систему пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Завершить работы по ремонту зданий обеих поликлиник должны до 30 июня 2022 года. Ремонт осуществят в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области» с софинансированием из федерального бюджета.