В Нижнем Тагиле отремонтируют Центр по профилактике и борьбе со СПИДом за 4,7 млн рублей

В Нижнем Тагиле на ремонт Центра по профилактике и борьбе со СПИДом на ул. Джамбула, 45 потратят в этом году более 4,7 млн рублей. На сайте госзакупок разыграли электронные конкурсы на осуществление работ по приведению помещений медицинского учреждения в состояние, отвечающее требованиям санитарных норм и правил.

3,6 млн рублей направят на отделочные работы и электромонтажные, связанные с установкой приборов, около 700 тысяч рублей — на оборудование дверных и оконных блоков, почти по 400 тысяч рублей — на устройство полов из терраццо и укладку ковровых покрытий и линолеума.

Ремонтом будут заниматься тагильские компании: ИП Сергей Шалин (основное направление деятельности — техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств) и ООО «Геотехнология» (строительство жилых и нежилых зданий). В конкурсной документации отмечается, что ремонт должен выполняться в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:35 и завершиться к середине декабря 2019 года.