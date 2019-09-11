В Нижнем Тагиле отремонтированы 11 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

«УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» завершили ремонтные работы на 11 улицах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже сделаны улицы Челюскинцев, Вязовская, Товарный двор, Уральская, Азовская, Басова, Хвойная, Гагарина, Правды, Садоводов, а также один из участков Восточного шоссе. Сегодня, 11 сентября, специальная комиссия выезжала для проверки качества выполненных работ на улицах Гагарина, Правды и проезде Садоводов, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии.

«По проезду Садоводов и улице Гагарина к подрядчикам замечаний не было, — отметил замдиректора Службы заказчика горхозяйства Николай Новиков. — Единственный недочёт, выявленный на улице Правды, ремонтники устранили во время работы приёмной комиссии. Мы обращаем внимание не только на соответствие проекту, но и на то, как объект вписывается в окружающую городскую среду. Поэтому комиссией был дан ряд рекомендаций главам администраций районов и служб, участвующих в эксплуатационном содержании дорог, где располагаются объекты БКАД. Не только отремонтированный участок, но и весь облик улицы должен иметь завершённый праздничный вид».

На следующей неделе комиссия проверит качество выполненных работ на улице Учительской.

«Уже сейчас на дороге уложены два слоя полотна, — рассказал директор МУП “Тагилдорстрой” Игорь Васильев. — В настоящее время ведутся работы по обустройству съездов, парковочных карманов, газонов. После этого останется нанести финишный слой, разметку и установить дорожные знаки. К понедельнику всё будет сделано».

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев дал «Уралстроймонтажу» неделю на устранение всех недочётов, которые были допущены при ремонте улицы Металлургов, и вхождение в график работ. Из-за нерасторопности и ошибок УСМ возникла угроза провала работ по БКАД. Жители города прислали на официальный сайт Тагила в рубрику «Городской контроль» множество замечаний, касающихся ремонта улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской. В соцсетях также появились фотографии кривых и слишком высоких бордюров, некачественно сделанных дорожных участков и пешеходных переходов, упирающихся прямо в поребрики.

Напомним, 21 дорога общей протяжённостью 29,7 км в Нижнем Тагиле должна быть отремонтирована к середине октября. Потратят на это более полумиллиарда рублей. На все объекты уложат новую асфальтобетонную смесь, соответствующую всем требованиям «УралДорНИИ», и установят бордюры, способные простоять более 5 лет. Затем качество выполненных работ оценит саратовская компания «Инфраструктура», которая проводила анализ состояния тагильских улиц до начала реализации нацпроекта.