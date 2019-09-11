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В Нижнем Тагиле отремонтированы 11 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

11.09.2019 18:09
В Нижнем Тагиле отремонтированы 11 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

«УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» завершили ремонтные работы на 11 улицах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже сделаны улицы Челюскинцев, Вязовская, Товарный двор, Уральская, Азовская, Басова, Хвойная, Гагарина, Правды, Садоводов, а также один из участков Восточного шоссе. Сегодня, 11 сентября, специальная комиссия выезжала для проверки качества выполненных работ на улицах Гагарина, Правды и проезде Садоводов, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии. 

«По проезду Садоводов и улице Гагарина к подрядчикам замечаний не было, отметил замдиректора Службы заказчика горхозяйства Николай Новиков. Единственный недочёт, выявленный на улице Правды, ремонтники устранили во время работы приёмной комиссии. Мы обращаем внимание не только на соответствие проекту, но и на то, как объект вписывается в окружающую городскую среду. Поэтому комиссией был дан ряд рекомендаций главам администраций районов и служб, участвующих в эксплуатационном содержании дорог, где располагаются объекты БКАД. Не только отремонтированный участок, но и весь облик улицы должен иметь завершённый праздничный вид».

На следующей неделе комиссия проверит качество выполненных работ на улице Учительской. 

«Уже сейчас на дороге уложены два слоя полотна, рассказал директор МУП “Тагилдорстрой” Игорь Васильев. В настоящее время ведутся работы по обустройству съездов, парковочных карманов, газонов. После этого останется нанести финишный слой, разметку и установить дорожные знаки. К понедельнику всё будет сделано».

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев дал «Уралстроймонтажу» неделю на устранение всех недочётов, которые были допущены при ремонте улицы Металлургов, и вхождение в график работ. Из-за нерасторопности и ошибок УСМ возникла угроза провала работ по БКАД. Жители города прислали на официальный сайт Тагила в рубрику «Городской контроль» множество замечаний, касающихся ремонта улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской. В соцсетях также появились фотографии кривых и слишком высоких бордюров, некачественно сделанных дорожных участков и пешеходных переходов, упирающихся прямо в поребрики.

Напомним, 21 дорога общей протяжённостью 29,7 км в Нижнем Тагиле должна быть отремонтирована к середине октября. Потратят на это более полумиллиарда рублей. На все объекты уложат новую асфальтобетонную смесь, соответствующую всем требованиям «УралДорНИИ», и установят бордюры, способные простоять более 5 лет. Затем качество выполненных работ оценит саратовская компания «Инфраструктура», которая проводила анализ состояния тагильских улиц до начала реализации нацпроекта. 

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