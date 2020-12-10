В Нижнем Тагиле отправили в колонию троих подростков, ограбивших комиссионный магазин

В Нижнем Тагиле суд отправил в колонию троих налётчиков, которые в апреле ограбили комиссионный магазин на улице Космонавтов. 24-летнему тагильчанину, который организовал преступление, суд назначил семь лет строгого режима, а двум его несовершеннолетним подельникам — два года и четыре месяца в воспитательной колонии. Все они сейчас взяты под стражу.

«Постановлен приговор в отношении жителя Нижнего Тагила Осташкина Никиты и двух его несовершеннолетних соучастников, обвинённых в нападении на комиссионный магазин. Тем самым они совершили грабёж — открытое хищение имущества. Кроме того, Осташкин обвинялся по статье “Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления”», — рассказал ТРК «Телекон» помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд.

Напомним, преступление произошло утром 26 апреля на улице Космонавтов. Двое подростков, а также их 24-летний подельник напали на продавца торговой точки, после чего налётчики вытащили из кассы 80 тысяч рублей и забрали 13 сотовых телефонов. Причинённый ущерб составил порядка 200 тысяч рублей.

На видеозаписи видно, как трое молодых людей в масках и капюшонах заходят в помещение, один из них брызгает перцовым баллончиком в лицо сотруднику магазина, а второй начинает бить продавца предметом, похожим на пистолет. В это время двое парней разбивают витрины и забирают гаджеты. Вся операция длилась менее 30 секунд.