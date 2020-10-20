В Нижнем Тагиле отпавший с 17 этажа кусок штукатурки повредил два автомобиля

Днём 19 октября с фасада дома № 4 по улице Смелянского на припаркованные у здания автомобили упал большой кусок штукатурки. Как сообщается в паблике «Нижний Тагил Live», около 15:30 с 16 этажа от собственного веса отвалился кусок армированной штукатурки «Короед». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на место выезжали сотрудники полиции, которые зафиксировали повреждения на двух автомобилях, чтобы хозяева потом смогли возместить причинённый ущерб.

К моменту публикации получить комментарий от директора УК «Тагил», обслуживающей здание, не удалось.

Как видно на фотографии, кусок штукатурки сначала какое-то время держался за счёт сетки, но потом всё же отвалился.

Многоэтажка от СК «Тагил» на Смелянского, 4 была сдана в эксплуатацию в декабре 2017 года. Созданная в 2004 году СК «Тагил» сейчас проходит процедуру банкротства. Состав учредителей компании несколько раз менялся. По последним данным, основным владельцем (с долей 90,01% в уставном капитале) выступало ООО «Мирдад». В которой с долей в 35% среди учредителей сейчас фигурирует также Николай Малых сын бывшего директора «Уралвагонзавода».