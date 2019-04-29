В Нижнем Тагиле отопительный сезон завершится 13 мая

В Нижнем Тагиле отопительный сезон завершится уже 13 мая, говорится в постановлении, которое было подписано мэром Владиславом Пинаевым и опубликовано на официальном сайте города сегодня, 29 апреля. С 13 мая все ресурсоснабжающие организации начнут поэтапное прекращение подачи теплоностителя в жилые дома. В последнюю очередь отопление традиционно отключат в больницах, школах и детских садах.

«Потребителям тепловой энергии независимо от ведомственной принадлежности по окончании отопительного сезона обеспечить отключение систем отопления от систем централизованного теплоснабжения. Организациям коммунального комплекса в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов: подготовить магистральные и внутриквартальные тепловые сети для проведения гидропневмопромывки и гидроиспытаний. Утвердить и согласовать с администрацией города графики гидравлических испытаний тепловых сетей», – говорится в постановлении.