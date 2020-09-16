В Нижнем Тагиле отменили намеченный на сентябрь «Кросс нации»

Легкоатлетический забег «Кросс нации», который должен был пройти в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области 19 сентября, решили отменить. Губернатор Евгений Куйвашев рекомендовал муниципалитетам отказаться от массового забега, чтобы не сорвать переход региона к третьему этапу снятия ограничений, сообщили накануне в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«У нас число участников доходило до 1,5 тысяч. И я считаю, что такое скопление народа сегодня недопустимо. Я думаю, что в этом году мы постараемся обойтись без данного мероприятия, но если ситуация улучшится, то мы можем провести его в любое время, если уж на то пошло», — приводит телекомпания «Телекон» слова вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова.

Добавим, что в прошлом году «Кросс нации» екатеринбуржцы пробежали 21 сентября, а тагильчане — 14-го. В Нижнем Тагиле спортивное мероприятие прошло на набережной Тагильского пруда и собрало более 2 тысяч бегунов.