В Нижнем Тагиле на забеге «Кросс нации» пробежали более 2000 человек

В субботу, 14 сентября, в Нижнем Тагиле прошла традиционная гонка «Кросс нации». Более двух тысяч бегунов попробовали силы и пробежали 1, 2 и 3 км.

На набережной тагильского пруда собрались школьники, студенты, спортсмены и представители администрации города, чтобы вместе со всеми пробежать дистанцию от фонтана до отеля Demidov Plaza. «Кросс нации» проходит в Нижнем Тагиле уже в 11-й раз и с каждым годом собирает всё больше участников. В этом году их свыше 2000, в том числе из Невьянска, Верхней Салды и Верхотурья.

«С 2009 года эти соревнования проходят в Нижнем Тагиле, и с каждым годом количество участников растёт. Пока зарегистрировалось чуть больше 2000 человек, но регистрация продолжается, поэтому любой желающий может подойти, зарегистрироваться и принять участие. Активно у нас принимают участие образовательные организации, а с прошлого года ещё и дошкольные», — рассказала главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Наталья Касаткина.

Как отметили организаторы, в этом году самым возрастным участником стал Михаил Пайнгерш, ему 69 лет, а самым юным — Кирилл Томилин, ему 8 лет.

Соревнования прошли в три этапа. Первыми стартовали представители администрации, затем спортсмены, а после все желающие. Среди воспитанников спортивных школ одним из первых прибежал 10-летний Илья Ушаков. Это его второй забег.

«Я занимаюсь гимнастикой. Бегаю нечасто, зато люблю кататься на велосипеде и играть в футбол, это тренирует ноги. А вообще было тяжело. Я сначала очень медленно стартанул, потом увидел впереди друзей, ускорился и прибежал третьим. Очень тяжело было бежать в горку, но мне понравилось», — рассказал Илья.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что это мероприятие является для города очень важным и здорово, что наш город — один из тех, кто проводит такую акцию.