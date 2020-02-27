В Нижнем Тагиле отменили льготы для землевладельцев-предпринимателей

Депутаты Нижнетагильской гордумы одобрили отмену низких ставок и льгот для тех жителей города, которые используют личные земельные участки для ведения бизнеса. Соответствующее решение было принято сегодня, 27 февраля, на очередном заседании коллегиального органа. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. В конце февраля соответствующее решение планируется принять на очередном заседании думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям.

Также народные избранники утвердили по просьбе мэрии новый срок для уплаты земельного налога.

Нововведение связано с внесением поправок в Налоговый кодекс и, по сути, является формальным. Теперь налог должен будет уплачиваться «не позднее месяца, следующего за отчётным, и не позднее 1 марта того года, который идёт за отчётным». То есть до 1 марта 2022 года необходимо будет уплатить налог на земельные участки за весь 2021 год. До этого срок уплаты выпадал на начало декабря и совпадал с имущественным налогом.