В Нижнем Тагиле отменены более 60 пригородных и междугородних рейсов

4 февраля в Нижнем Тагиле отменён 61 пригородный и междугородний рейс, сообщил АН «Между строк» директор автовокзала Вячеслав Эйвазов. По его словам, проблемы начались с 1 февраля, когда одна из газовых АЗС на Южном подъезде закрылась по техническим причинам. Водители автобусов и маршрутных такси были вынуждены заправляться на АЗС в районе Коксохима, из-за чего на заправке образовались гигантские очереди.

«Возможно, сбой произошёл из-за морозов. Говорят, что сегодня туда приехала бригада, которая должны всё сделать и запустить. Я не понимаю, почему они не могут одну газовую колонку сделать для межгорода и пригорода, а все остальные — для города. Завтра тоже ожидаются холода, и я даже не знаю, сколько рейсов придётся отменить», — говорит Айвазов.

В ООО «Газпром газомоторное топливо» получить оперативный комментарий не удалось.