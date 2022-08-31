В Нижнем Тагиле открылся для покупателей магазин H&M

Сегодня в 11:00 в ТЦ DEPO спустя пять месяцев открылся магазин H&M. Пока неизвестно, как долго будет работать торговая точка шведского бренда, который ушёл с российского рынка в марте этого года. Сотрудники тагильского магазина отмечают, что покупателям о закрытии сообщат заранее.

Ранее федеральные СМИ анонсировали финальные распродажи остатков товаров на 1 августа. В ТЦ DEPO в этот день собралось около десятка фанатов бренда, но H&M свои двери так и не открыл.

В Нижнем Тагиле единственный магазин популярной шведской компании закрылся 3 марта 2022 года. Тогда сотрудники H&M рассказали АН «Между строк», что магазин закрыт временно, персонал не увольняли.