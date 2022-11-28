В Нижнем Тагиле открылись две бесплатные игровые площадки для детей мобилизованных

В Нижнем Тагиле при поддержке общероссийского движения «МыВместе» детям мобилизованных родителей организовали бесплатное посещение игровых комнат. Как сообщили АН «Между строк» в министерстве образования Свердловской области, к масштабной акции уже присоединились предприниматели из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Режа, Асбеста, Серовского и Берёзовского ГО, сейчас в списке 29 развлекательных точек.

На данный момент дети из Нижнего Тагила могут посетить бесплатную площадку по адресу Пархоменко, 41, расположенную в ТЦ «Квадрат», и на Пархоменко, 37, где находится спортивная школа ДЮСШ «Старый соболь». При посещении игровых комнат необходимо предъявить: справку из военкомата, подтверждающую, что родитель проходит военную службу в рамках СВО, и документ, где указана информация о родстве ребёнка с мобилизованным.

Места развлекательных точек в рамках движения «МыВместе» будут пополняться. В числе площадок — батутные парки, Дворцы молодёжи, клубы виртуальной реальности. Отследить местоположение таких точек можно онлайн по Яндекс картам. На официальном сайте министерства образования Свердловской области доступна подробная информация об акции.

Напомним, 12 октября в Нижнем Тагиле открылся штаб по оказанию помощи семьям призывников. В работе штаба, организованного по адресу Октябрьской Революции, 44, оказывают поддержку психологи, социальные педагоги, специалисты финансового управления и управления соцполитики администрации города, а также юристы и волонтёры.