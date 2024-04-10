В Нижнем Тагиле открыли регистрацию на Тотальный диктант. Все желающие, в том числе дети, смогут проверить свою грамотность 20 апреля в 13:00.

Для участия в Тотальном диктанте нужно зайти на сайт акции, авторизоваться через личный кабинет, выбрать свой город, а затем открыть список площадок и определиться с локацией. Далее необходимо зарегистрироваться на выбранной площадке: https://totaldict.ru/nizhny%20tagil/?city=140#/stages. Организаторы советуют обратить внимание на особые пометки: на каких-то площадках потребуется паспорт. В Нижнем Тагиле будет открыто 15 точек для проведения акции.

В этом году Тотальный диктант отмечает своё 20-летие. Автором текста стала уральская писательница и журналист Анна Матвеева. Она написала текст и для детского диктанта, который пройдёт впервые. Вместо оценок юные участники получат либо солнышко, либо тучку. В Нижнем Тагиле детский диктант можно будет написать на семи площадках:

1. Креативный кластер «Самородок», Нижний Тагил, проспект Мира, 49.

2. ЧОУ «Православная гимназия во имя святого Александра Невского», Нижний Тагил, улица Совхозная, 7.

3. МАОУ «Политехническая гимназия», Нижний Тагил, улица Тагилстроевская, 1а.

4. МАОУ СОШ № 100, Нижний Тагил, улица А.З. Смелянского, 5.

5. МАОУ «Гимназия № 18», Нижний Тагил, улица Газетная, 27а.

6. МАОУ СОШ «Центр образования № 1», Нижний Тагил, улица Карла Либкнехта, 30.

7. МАОУ СОШ № 61, Нижний Тагил, улица Тимирязева, 109.

Для тех, кто хочет подготовиться к Тотальному диктанту, в Нижнем Тагиле работают четыре площадки, где можно повторить правила правописания и орфографии вместе с филологами. Тагильчан ждут в Центральной библиотеке (по пятницам в 16:00), школе № 61 (по средам в 18:00), гимназии № 18 (по средам в 17:00) и Политехнической гимназии (по средам в 18:00). Все очные занятия проводятся бесплатно. Помимо этого, есть онлайн-курсы, их можно пройти самостоятельно на официальном сайте.

Напомним, что в прошлом году Нижний Тагил стал столицей просветительской акции, за него проголосовали 18 242 человека. Центральным местом проведения диктанта был выбран Демидовский железоделательный завод в Черноисточинске (арт-резиденция), где текст читал автор диктанта Василий Авченко.