В Нижнем Тагиле открыли дорогу от моста на Циолковского к круговому перекрёстку на улице Серова

В Нижнем Тагиле открыли движение по улице Октябрьской Революции в сторону кругового перекрёстка на улице Серова. Пока открыто движение только со стороны Тагилстроя в сторону Красного Камня. Об этом АН «Между строк» рассказал руководитель проекта реконструкции моста Владимир Останин, отметив, что работы на дороге в обратном направлении также практически завершены.

Напомним, в данный момент движение по мосту на улице Циолковского организовано по одной полосе движения. Сейчас строители работают над укладкой трамвайных линий и подготовкой к асфальтированию второй полосы. Полноценное автомобильное движение по путепроводу на улице Циолковского в Нижнем Тагиле должно открыться ко Дню города. Об этом во время встречи с молодыми металлургами ЕВРАЗ НТМК в середине июля 2022 года заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам главы региона, приехавшего в наш город с рабочим визитом, такое обещание ему дал мэр Владислав Пинаев.