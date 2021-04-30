В Нижнем Тагиле открылась выставка в память о художнике-фронтовике Вилене Мухаркине

В кинотеатре «Красногвардеец» до конца мая будет работать выставка репродукций картин известного тагильского живописца, фронтовика Вилена Мухаркина. Помимо фотографий произведений мастера, посетители кинотеатра увидят снимки из его личного архива.

Художник, которого в художественной среде называют «уральским Ван Гогом», ушёл из жизни 26 августа 2020 года. 6 апреля он отметил 95-летний юбилей.

Будущий пейзажист Вилен Мухаркин родился в Надеждинске (сейчас — Серов) в 1925 году. Ушёл на фронт в 1943-м, как только ему исполнилось 18 лет. Воевал в составе 2-го Украинского фронта, участвовал в Корсунь-Шевченковской операции, дошёл до Будапешта, где был тяжело ранен.

На выставке, которая стала совместным проектом кинотеатра и фонда поддержки и развития искусства «Коллекция», показано около 50 фотографий. Это пейзажи, натюрморты Мухаркина, созданные в разные годы, фотографии военных лет и обычной жизни.

«Вилен Дмитриевич любил фотографию. Ему нравилось рассматривать снимки своих работ. Для него фотография была некой новой реальностью. Когда он уже не мог ходить на пленэры, он рисовал картины по фото. Этой выставкой мы хотели рассказать публике о легендарном художнике, о его жизни, чтобы у людей создалось ощущение, что они листают семейный альбом этого человека», — рассказал «Афише МС» президент фонда поддержки и развития искусства «Коллекция», член Союза художников РФ Николай Грачиков.

В ближайший месяц выставка картин Мухаркина откроется на худграфе НТГСПИ. Это последняя прижизненная экспозиция художника, которая летом 2020 года экспонировалась в галерее Ельцин Центра.