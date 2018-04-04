В Нижнем Тагиле открылась регистрация на «Тотальный диктант — 2018»

Сегодня, 4 апреля, открылась регистрация на сайте всемирной образовательной акции «Тотальный диктант». В 2018 году она пройдёт 14 апреля. Текст, который будет зачитан, войдёт в новый роман Гузель Яхиной «Дети мои» и будет посвящён одному дню из жизни учителя немецкой словесности. Главной площадкой мероприятия станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

В Нижнем Тагиле проверить себя на грамотность можно будет на десяти площадках, пишет ИА «Все новости». Это педагогический колледж № 1, политехническая гимназия, пединститут, машиностроительный техникум, Дом учителя, православная гимназия, центр подготовки персонала «Уралвагонзавода», центральная городская библиотека, а также школы № 25 (Старатель) и № 3 (посёлок Черноисточинск). Начало диктанта в 13:00.

Партнёрами масштабной проверки грамотности в городе в 2018 году выступят телекомпания «Телекон», «Роспечать», ресторан доставки «Голодная панда» и другие. Канцелярскими принадлежностями участников обещала обеспечить Почта России.

Всего в образовательной акции в 2018 году участвуют тысяча городов из 75 стран. Организаторы «Тотального диктанта» уже назвали имена чтецов в российских городах — лидерах голосования за звание столицы акции. Ими стали Михаил Шац, Виктор Сухоруков, Ирина Астахова и Виктор Щитков.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса). Проект придумали студенты Новосибирского государственного университета в начале 2000-х годов. Первый «Тотальный диктант» состоялся 11 марта 2004 года и собрал около 200 участников. За 12 лет существования проект превратился в масштабное международное событие, а сама процедура — в увлекательное шоу. Текст специально для акции готовит один из современных русских писателей (Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Алексей Иванов и другие), озвучивают диктант как профессиональные филологи, так и приглашённые гости: актёры, политики, общественные деятели. Проверка работ осуществляется городскими комиссиями по единым критериям.

Напомним, первые три года добровольное испытание на знание русского языка в Нижнем Тагиле проводило агентство новостей «Между строк». В 2016 году за парты сели более тысячи желающих проверить свою грамотность.