В Нижнем Тагиле открылась регистрация на Тотальный диктант

В Нижнем Тагиле открыли регистрацию на Тотальный диктант (6+). Все желающие, в том числе дети, смогут проверить свою грамотность 5 апреля в 13:00. В этом году автором текста стала писательница, финалистка премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почётного диплома Андерсена Марина Москвина. Диктант будет посвящён теме путешествий.

Для участия в Тотальном диктанте нужно зайти на сайт акции, авторизоваться через личный кабинет, выбрать свой город, а затем открыть список площадок и определиться с локацией. Далее необходимо зарегистрироваться на выбранной площадке: https://totaldict.ru/nizhny%20tagil/?city=140. В Нижнем Тагиле будет открыто 13 точек для проведения акции.

Дети от 7 до 12 лет могут поучаствовать в новом формате Тотального диктанта – «Недиктант.Дети». Ребят ждут 20 интересных заданий, составленных на основе текста Марины Москвиной. Он также пройдёт в Нижнем Тагиле 5 апреля в 13:00. В Нижнем Тагиле детский диктант можно будет написать на шести площадках:

1. Креативный кластер «Самородок», Нижний Тагил, проспект Мира, 49.

2. ЧОУ «Православная гимназия во имя святого Александра Невского», Нижний Тагил, улица Совхозная, 7.

3. МАОУ «Политехническая гимназия», Нижний Тагил, улица Тагилстроевская, 1А.

4. МАОУ СОШ №100, Нижний Тагил, улица А.З. Смелянского, 5.

5. МАОУ СОШ №61, Нижний Тагил, улица Тимирязева, 109.

6. МАОУ СОШ №5, село Николо-Павловское, улица Новая, 9.

Для участия родители должны зарегистрировать детей на сайте в разделе «Мероприятия».

Для тех, кто хочет подготовиться к Тотальному диктанту, в Нижнем Тагиле работают четыре площадки, где можно повторить правила правописания и орфографии вместе с филологами. Тагильчан ждут 26 марта и 2 апреля в гимназии № 18 (в 18:00), в Политехнической гимназии (в 18:00), в школе № 61 (в 18:00), а также в НТГСПИ филиале РГППУ (в 16:20). Все очные занятия проводятся бесплатно. Помимо этого, есть онлайн-курсы, их можно пройти самостоятельно на официальном сайте.

Напомним, что в 2023 году Нижний Тагил стал столицей просветительской акции, за него проголосовали 18 242 человека. Центральным местом проведения диктанта был выбран Демидовский железоделательный завод в Черноисточинске (арт-резиденция), где текст читал автор диктанта Василий Авченко.