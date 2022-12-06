В Нижнем Тагиле открылась первая стоматологическая клиника федеральной франшизы «Демократ» в рамках проекта Business-data

В Нижнем Тагиле прошло официальное открытие первой стоматологической клиники федеральной сети «Демократ», где тагильчане смогут получать квалифицированную помощь самого широкого профиля. Клиника открыта в рамках проекта комплексной поддержки малого и среднего бизнеса Business-data, реализуемого Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП). Проект нацелен на повышение качества жизни в городах региона с использованием цифровых технологий и франчайзинга.

«Проект Business-Data был запущен в 2020 году, его цель — повышение качества жизни в небольших муниципалитетах за счёт комплексной поддержки в открытии новых бизнесов. За два года мы помогали запускать кафе, магазины, салоны красоты, школы дополнительного развития для детей, спортивные студии, услуги для животных и другие бизнесы. Стоматология открывается в рамках проекта впервые», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

При открытии нового направления бизнеса фонд помог предпринимателю в проведении исследования рыночного спроса и конкурентной среды, предоставил заём в сумме 500 тысяч рублей сроком на два года под 7% годовых. Кроме того, бизнесмен принимал участие в различных обучающих программах и информационных семинарах, организуемых фондом.

«Мы хотим, чтобы наша клиника была доступна всем, мы предлагаем конкурентные цены и высокое качество. Надеюсь, что своей деятельностью мы внесём свой вклад в повышение качества жизни тагильчан. Мы планируем оказывать максимальный спектр услуг с использованием самого современного оборудования, чтобы людям не приходилось, например, ездить в Екатеринбург из-за того, что в Нижнем Тагиле нет возможности решить ту или иную проблему», — сказал директор нижнетагильской клиники «Демократ» Иван Галян.

Он отметил также, что спрос на стоматологические услуги всегда высокий и люди должны иметь возможность получать квалифицированную помощь. По словам Ивана, очень хорошим подспорьем является поддержка от Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства, с которым он давно сотрудничает.

«В мае Иван сказал, что до конца этого года в нашем городе появится новая стоматологическая клиника с высококлассными врачами и современным оборудованием. Сегодня клиника уже действует, благодаря чему тагильчане имеют возможность получать качественное стоматологическое лечение и профилактику», — прокомментировал руководитель нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Клиника располагается на улице Карла Маркса, 99, сейчас здесь ведут приём два врача высшей категории — терапевт-ортопед и терапевт-гигиенист. Несмотря на сегодняшнюю не очень стабильную ситуацию, Иван Галян говорит, что достаточно уверенно смотрит в будущее. По его мнению, такая отрасль, как стоматология, с одной стороны, является высококонкурентной и требует больших вложений, с другой — даёт практически безграничные перспективы для развития.