«Конкуренция — это интересно». Владелец франшизы стоматологических клиник «Демократ» в Нижнем Тагиле Иван Галян — о решении открыть новое направление в бизнесе и желании внести вклад в развитие города 

Предприниматель Иван Галян в бизнесе уже около 10 лет, почти 8 из них он возглавляет компанию «Лидер-НТ», которая занимается комплексными поставками расходных материалов для организаций общественного питания и розничной торговли (плёнки, одноразовая посуда, упаковка, профессиональная химия), пищевых предприятий, различных производств, медицинских учреждений, является официальным представителем научно-медицинской компании «МЕДЭКС», выпускающей дезинфицирующие средства. 1 ноября Иван Галян открыл первую в нашем городе стоматологическую клинику федеральной сети «Демократ». В рамках совместного проекта «PRO бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и АН «Между строк» мы поговорили с Иваном о том, почему успешный предприниматель, руководящий стабильно работающим предприятием, принял решение заняться совершенно новым бизнес-направлением, и о желании внести свой вклад в развитие Нижнего Тагила.

«Несколько лет назад я принял решение начать новый проект. Идея была в том, чтобы создать разные направления бизнеса, которые не соприкасаются друг с другом. По примеру бивалютной корзины, как говорят банкиры. Это на случай того, если с одной компанией возникнут проблемы, другая сможет стабилизировать ситуацию», — рассказывает предприниматель.

В качестве вариантов вместе с партнёром Владиславом Ватаниным они рассматривали разные сферы деятельности — от долевого строительства до медицинских услуг. В итоге выбрали стоматологию.

«Этому поспособствовало одно обстоятельство: появилось помещение, где планировалось открыть частную клинику, там уже был частично сделан ремонт, но потом планы тех, кто это хотел сделать, изменились и помещение решили взять мы», — вспоминает Иван Галян.

Провели анализ рынка стоматологических услуг, на основании которого было решено приобрести франшизу федеральной сети клиник «Демократ».

«Ознакомились с условиями, приняли решение и открылись спустя полтора года. Не всё шло гладко, были трудности на некоторых этапах запуска клиники, но мы их преодолели. Почему именно стоматология? Потому что это для людей, потому что возникло желание сделать что-то нужное, необходимое людям, что способствовало бы развитию города», — делится предприниматель.

Он отмечает, что при завершении ремонта необходимо было учитывать корпоративный стиль «Демократа», хотя очень строгих требований компания не предъявляет, давая возможность франчайзи вносить в него некоторые изменения и дополнения. Поэтому при собственном творческом подходе удалось вписаться в предлагаемый френчбук и создать свой, авторский стиль, удачно гармонирующий с корпоративным.

Подбором кадров в новую клинику Иван занимается сам, один из основных критериев отбора — высокая квалификация, опыт работы и любовь к своему делу.

«Мы хотим создать костяк коллектива из высококлассных профессионалов. Но и без молодёжи тоже не обойтись, потому что необходимо выращивать свои кадры, а молодым надо у кого-то учиться и набираться опыта. Также рассматриваем специалистов из других городов. Мы предлагаем людям перспективную стабильную работу с хорошей оплатой. Заработок врача должен быть высоким», — отмечает Иван Галян.

По его словам, к оплате работы врача надо подходить индивидуально, всё зависит от квалификации, опыта, специализации и объёма нагрузки.

«Врач — это человек творческий. Управляющая компания-франшизёр даёт нам рекомендации, как правильно собрать мотивацию для того или иного врача. У терапевта будет одна зарплата, у хирурга — другая, есть, например, хирурги, которые ещё работают и как имплантологи, фактически совмещая две специальности. В целом уровень зарплат врачей в Нижнем Тагиле более-менее одинаковый, но разнятся условия труда, отношения работодателей к сотрудникам», — говорит предприниматель.

В Нижнем Тагиле эксклюзивным владельцем франшизы «Демократ» является компания Ивана Галяна «Смайл», что означает «улыбка», — название, весьма подходящее для стоматологии. Сама сеть существует около пяти лет, в неё входят 30 клиник по всей стране. У неё есть определённые стандарты и подходы. В первую очередь доброжелательное отношение к людям, к пациентам. Отдельные требования к дизайну интерьера, оформлению помещений, кабинетов — всё должно располагать и настраивать на позитив. И это чувствуется, когда заходишь в клинику «Демократ» в Нижнем Тагиле: цветовая гамма тёплых тонов, где доминирует оранжевый — фирменный цвет компании, уютные помещения, светлые просторные кабинеты, приветливые сотрудники. Сеть предлагает своим клиентам систему скидок и подарков. Особое внимание уделяется повышению уровня квалификации врачей. Бизнесмен ставит перед собой и коллективом амбициозные цели — занять лидирующие позиции на тагильском рынке, несмотря на высокую конкуренцию.

«Сегодня в Нижнем Тагиле действуют более 40 медицинских организаций стоматологического профиля. Среди них есть очень хорошие клиники, где работают высококлассные профессионалы. И конкуренция очень высокая, но мы её не боимся, напротив, нам это интересно. Мы планируем оказывать максимальный спектр услуг с использованием самого современного оборудования, чтобы людям не приходилось, например, ездить в Екатеринбург из-за того, что в Нижнем Тагиле нет возможности решить ту или иную проблему. Такие случаи, я знаю, редко, но бывают», — отмечает Иван.

Клиника, которая располагается на улице Карла Маркса, 99, ведёт приём с 1 ноября, сейчас здесь работают два врача: терапевт-ортопед и терапевт-гигиенист. Ведутся переговоры с другими специалистами. По словам предпринимателя, спешить в подборе врачей не стоит, поскольку это ключевой вопрос для работы клиники и ошибиться здесь нельзя. В кабинетах установлено современное оборудование.

«Что касается оборудования и материалов, то мы исходим из того, что каждый врач комплектует кабинет под себя. Поэтому часть кабинетов мы ещё будем доукомлектовывать по мере того, как будут появляться специалисты», — подчёркивает Иван.

Бизнесмен говорит, что, хотя с российского рынка ушли некоторые зарубежные компании, оборудования для стоматологии достаточно. По материалам ситуация сложнее: увеличились сроки поставок, выросла цена, но не критично. Примерно на треть потребности рынка в материалах сегодня могут обеспечить российские компании, но по-прежнему основными поставщиками являются производители из стран ЕС. Эти материалы проверены практикой, их качество подтверждено многолетними исследованиями.

Он считает, что спрос на стоматологические услуги всегда высокий и люди должны иметь возможность получать квалифицированную помощь. По словам Ивана, очень хорошим подспорьем является поддержка от Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства, с которым он давно сотрудничает.

«Для своего нового проекта я взял в фонде заём по ставке ЦБ. Это очень хорошие условия кредитования, которые сегодня не может предложить ни один банк», — заявляет бизнесмен.

Он отмечает, что фонд предлагает широкий спектр программ поддержки для бизнеса, которыми могут воспользоваться не только опытные предприниматели, но и те, кто только собирается организовать своё дело.

Несмотря на сегодняшнюю не очень стабильную ситуацию, Иван достаточно уверенно смотрит в будущее. По его мнению, такая отрасль, как стоматология, с одной стороны, является высоко конкурентной и требует больших вложений, с другой — даёт практически безграничные перспективы для развития.