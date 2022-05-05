В Нижнем Тагиле открылась мемориальная доска легендарному спасателю-водолазу Владимиру Александренко

5 мая в Нижнем Тагиле на спасательной станции прошло торжественное открытие мемориальной доски бывшему начальнику водно-спасательной станции Центра защиты населения и территории города Владимиру Александренко, который скончался 7 августа 2020 года. Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику водолазов, который традиционно отмечается 5 мая. В этом году водолазному делу в России исполнилось 140 лет.

«Хочу всех поздравить с юбилеем водолазной службы. Сегодня мы сделаем хорошее дело — откроем памятною доску в честь Владимира Николаевича. Я считаю, что он был достойным человеком, который стоял у истоков водолазной службы в Нижнем Тагиле. Здорово, что проводятся такие мероприятия, и здорово, что у нас есть такие люди, как вы. С профессиональным праздником и наступающим Днём Победы!» — сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Глава города отметил, что водолазы играют важную роль в работе спасателей. Он высоко оценил профессиональные навыки водолазной спасательной службы в Нижнем Тагиле и заявил, что город всегда будет поддерживать муниципальных спасателей.

«Говоря о Владимире Николаевиче, я вспоминаю одну историю, которая говорит о характере настоящего спасателя, о его человечности. Дело было летом, на Выйском пруду, как обычно, дежурили водолазы-спасатели. Они увидели, как к воде ползёт человек, подумали, что он пьяный. Владимир Николаевич подошёл к нему, спросил, что случилось. Оказалось, человек болел ДЦП и от жары ему стало плохо. Владимир Николаевич как был одет в форме, так и взял его на руки, занёс в воду и начал купать на руках, как ребёнка, чтобы человек пришёл в чувство. Когда он вынес его на берег, наблюдавшие за этим люди просто стали аплодировать ему. Вот такой это был человек. Водолазам в их профессиональный праздник хочется пожелать удачи, чистой воды и безопасных спусков!» — рассказал руководитель Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергей Копёркин.

Четверо спасателей-водолазов были награждены ведомственными медалями.

Напомним, Владимир Александренко скончался после продолжительной болезни на 63-м году жизни. Он отдал водолазному делу почти 35 лет. В возрасте 15 лет он записался в ДОСААФ аквалангистом, потом работал инструктором, а после армии получил корочки водолаза и стал профессиональным спасателем. На счету Владимира Николаевича не один десяток спасённых человеческих жизней.