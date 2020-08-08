В Нижнем Тагиле скончался легендарный водолаз-спасатель Владимир Александренко

Накануне, 7 августа, на 63-м году жизни после серьёзной болезни скончался начальник водно-спасательной станции Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Владимир Александренко. Владимир Николаевич отдал любимому делу почти 35 лет. В возрасте 15 лет он записался в ДОСААФ аквалангистом, потом работал инструктором, а после армии получил корочки водолаза и стал профессиональным спасателем. На пенсию Владимир Николаевич вышел 13 лет назад, но уходить на заслуженный отдых не стал и буквально до последних дней исполнял свои прямые обязанности. На счету водолаза не один десяток спасённых человеческих жизней.

Прощание с Александренко Владимиром Николаевичем будет проходить во вторник, 11 августа, в 13.00 около Храма Воскресения Христова (ул. Лесная, 20), сообщили в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила.