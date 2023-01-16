В Нижнем Тагиле откроют центр решения проблем местных жителей

В Нижнем Тагиле откроют муниципальный центр управления (МЦУ), который будет мониторить проблемы местных жителей и искать подходящие пути решений. Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном сайте администрации. Как уточнили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, сейчас центру требуются четыре специалиста, позже будет официально утверждено штатное расписание.

МЦУ будет работать на базе муниципального Агентства рекламно-информационного содействия (АРИС), расположенного на проспекте Ленина, 11. Куратором центра назначили первого вице-мэра Вячеслава Горячкина.

«Реализуя поручение правительства Свердловской области, муниципальное образование на базе одного из учреждений создает такую структуру. Также будет отслеживать активность граждан в соцсетях, оперативное снятие вопросов, которые ставят тагильчане, но и, соответственно, быть модератором всех управлений, которые должны эту информацию предоставлять. На данный момент уже определён руководитель этого направления — Евгения Музяева, которая давно работает журналистом. Я думаю, что она с этой задачей справится», — сообщил Вячеслав Горячкин телекомпании «Телекон».

В МЦУ будут отслеживать обращения граждан и юридических лиц через официальные приёмные, соцсети, СМИ, а также давать обратную связь на сообщения в мессенджерах. Центр будет иметь право запрашивать и получать информацию от администрации и подведомственных учреждений, а также привлекать к своей работе представителей органов местного самоуправления, других организаций и юридических лиц.

Кроме того, в МЦУ планируют не только способствовать решению проблем, но и отслеживать результаты работ, которые будут выполнены по возникшим ситуациям.