В Нижнем Тагиле откроется персональная выставка тагильской мастерицы по росписи подносов Светланы Парышевой

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств в четверг, 29 июля, откроется персональная выставка тагильской художницы Светланы Парышевой. Экспозиция приурочена к 60-летнему юбилею художницы, который она отметила в этот понедельник.

На выставке «Многоликое творчество…» (0+) зрители увидят подносы, выполненные Светланой Парышевой в разные годы. Это её первая персональная выставка в залах музея искусств. По словам музейщиков, главная особенность работ художницы — тёплая цветовая гамма.

«Цветовая насыщенность росписи усиливается стремительностью и композиционным динамизмом, которые выражаются непрерывным движением стебельков, соцветий и лепестков», — рассказывают в музее искусств.

Светлана Борисовна родом из Красноуральска, она ученица знаменитой мастерицы подносного промысла Агриппины Афанасьевой. Уже более 30 лет художница занимается подносным делом, является хранителем и продолжателем народных уральских промыслов и ремёсел. В 2016 году Светлана Парышева получила звание «Мастер народных промыслов Свердловской области».

За всю творческую деятельность художница принимала участие в международных, всероссийских и межрегиональных выставках. Участвовала в международных пленэрах-выставках в России, Турции, Италии и Шотландии. Помимо росписи подносов, Светлана Борисовна с 1993 года преподаёт в детском творческом объединении «Рябинушка».

Выставку «Многоликое творчество…» можно увидеть до 30 августа в главном здании музея искусств на Уральской, 7.