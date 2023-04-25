В Нижнем Тагиле от укусов клещей пострадали более 100 человек

В Нижнем Тагиле с 31 марта по 21 апреля зарегистрировали 110 человек, пострадавших от укусов клещей. Именно столько пациентов обратились в лабораторию нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» за этот период, пишет «Тагильский рабочий».

По результатам анализов выявлены девять случаев заражения лайм-боррелиозом, один — клещевым энцефалитом. Самые эндемичные из близлежащих территорий — 337-й километр, Анатольская, Монзино, Черноисточинск (лайм-боррелиоз). Клещевой энцефалит определён у клеща из села Башкарка. Как отметила заведующая лабораторией контроля биологических факторов Ирина Устюгова, чаще всего за помощью обращаются садоводы, реже — рыбаки и туристы.

«Из 110 принесённых клещей десять присосались на территории города, называют Восточное шоссе, НТМК», — отметила Ирина Устюгова.

В медицинские организации региона с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано три человека, с клещевым иксодовым боррелиозом обратились семь пострадавших. В понедельник, 24 апреля, в Нижнем Тагиле в общественных парках началась акарицидная обработка территорий. Сначала от паразитов обработают парк им. Бондина, затем загородные лагеря. В 2023 году в Свердловской области запланировано проведение обработок от клещей на площади более 11 тысяч гектаров. На сегодняшний день обработано 5,4% от этой площади, отметили в региональном Роспотребнадзоре.