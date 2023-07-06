В Нижнем Тагиле от непотушенной сигареты сгорела дотла квартира

В Нижнем Тагиле произошёл пожар в трёхэтажном жилом доме по улице Красногвардейская, 43. Звонок о ЧП поступил спасателям рано утром, 6 июля, в 4:03, сообщают в пресс-службе МЧС. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём при курении.

На место выезжали 3 единицы техники и 9 человек личного состава. На момент их прибытия квартира уже была охвачена огнём. Во время пожара 43-летний хозяин квартиры получил отравление продуктами горения, пожарные вывели его из дома с помощью дыхательного аппарата со сжатым воздухом. В состоянии средней тяжести мужчину госпитализировали в токсикоцентр.

По словам соседей, пострадавший тагильчанин ведёт асоциальный образ жизни. Обстоятельства происшествия устанавливаются.