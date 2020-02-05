В Нижнем Тагиле осуждённый через ЕСПЧ отсудил у России почти 3 млн рублей за пытки. «Надели на голову противогаз, били электрическим током в пах»

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 42-летнему Дмитрию Михееву, который отбывает наказание в одной из колоний Нижнего Тагила, 39 700 евро (более 2,7 млн рублей) в качестве компенсации за пытки сотрудниками органов государственной власти. Соответствующее решение было опубликовано на сайте суда накануне, 4 февраля.

Дмитрий Михеев в 2011 году был осуждён Верховным судом Татарстана на 17 лет за убийство пенсионерки. По версии обвинения, летом этого года он вместе с подельниками копал на чужом участке картофель, но их из окна заметила престарелая хозяйка участка и с крыльца пригрозила, что вызовет милицию. Чтобы избавиться от свидетеля, Михеев проследовал за старушкой в дом и нанёс ей несколько ударов арматурой по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. Михеев был задержан в Казани сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в местное отделение милиции. Согласно показаниям, он содержался там с 3 до 6 июля 2011 года и подвергался жестокому обращению.

«Полицейские надели ему на голову мешок и противогаз, били электрическим током в пах, били по спине и ногам. После чего Михеев сознался в содеянном», — говорится на сайте ЕСПЧ.

Мужчина зафиксировал последствия пыток у судмедэксперта, но прокуратура вынесла отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

В материалах дела Верховного суда отмечается, что на заседании Михеев отрицал свою причастность к убийству, а признательные показания были получены при помощи пыток. Но суд не принял эти доводы к рассмотрению. В 2012 году Михеев обратился в ЕСПЧ за компенсацией.