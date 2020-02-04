ЕСПЧ обязал Россию выплатить более 1 млн евро гражданам страны, пострадавшим от пыток в полиции и незаконных обысков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсации 50 россиянам, которые пожаловались на пытки в полиции и незаконные обыски. Общая сумма компенсаций составляет более 1 млн евро.

Как пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на постановления ЕСПЧ, общая сумма компенсаций за пытки 29 гражданам России составила 835 тысяч евро. Суд посчитал, что в отношении них была нарушена третья статья Европейской конвенции прав человека — о запрете пыток.

По данным издания, 14 пострадавших от действий силовиков рассказали о пытках электрическим током, ещё шесть человек — об удушении полиэтиленовым пакетом, двоих пытали противогазом. Часть заявителей также пожаловалась, что их угрожали изнасиловать и пугали более тяжким уголовным наказанием.

180 тысяч евро ЕСПЧ присудил 21 российскому юристу, которые пожаловались на незаконные обыски. По мнению суда, в этих случаях была нарушена восьмая статья Европейской конвенции прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни.