В Нижнем Тагиле осуждённого ИК-12 оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ  

Ленинский суд Нижнего Тагила оштрафовал 48-летнего заключённого ИК-12 Нижнего Тагила по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе районного суда. 8 сентября, отбывая наказание в колонии и находясь в штрафном изоляторе, мужчина начал высказываться с резкой критикой действий Вооружённых сил России. В отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия по дискредитации ВС РФ). В итоге судья назначила осуждённому штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что закон об уголовном наказании, крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, а также за призывы к санкциям и действия по дискредитации российской армии 4 марта подписал президент России Владимир Путин.