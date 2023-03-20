В Нижнем Тагиле осуждён рецидивист, напавший с ножом на пассажира трамвая 

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении рецидивиста с Вагонки, задержанного за нападение с ножом на мужчину в трамвае в декабре 2021 года, сообщили в ведомстве.

Осуждённый ехал с товарищем, собакой и бутылкой пива. На замечания кондуктора об отсутствии у собаки поводка и намордника хозяин животного не реагировал. Тогда один из пассажиров сделал замечание подсудимому, а тот в ответ напал на мужчину и порезал его ножом, после чего выскочил на остановке и убежал.

Следствие полагало, что обвиняемый покушался на убийство, однако суд пришёл к выводу о недостаточности доказательств умысла и переквалифицировал действия на причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Рецидивисту назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Также он был признан виновным в том, что летом 2021 года напал с разбитой бутылкой на молодого человека. Тогда, к счастью, он не причинил потерпевшему вреда здоровью.

Напомним, что в июле 2022 года прокуратура Дзержинского района направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. В ходе расследования выяснилось, что устроившим драку в трамвае оказался рецидивист по кличке Шмак. Из тюрьмы он вышел в апреле 2021 года. Решение суда в законную силу не вступило.