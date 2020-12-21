В Нижнем Тагиле осуждён магазинный вор-гастролёр

Мировым судом Дзержинского района был приговорён к году исправительных работ безработный, который за два дня совершил две кражи из магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик».

Подсудимый родом из Качканара, но проживал в Нижнем Тагиле. Установлено, что в одном магазине он похитил конфеты и кофе, а в другом — косметику на общую сумму более 10 тысяч рублей.

После его задержания выяснилось, что с августа по декабрь 2020 года в отношении него уже были вынесены приговоры по факту совершения 13 различных краж в Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Красноуральске, Каменске-Уральском и Краснотурьинске.

По этим кражам в совокупности ему уже было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев, но оно ещё не вступило в силу. После вступления в силу ранее вынесенного приговора назначенные исправительные работы могут быть заменены также на лишение свободы, пояснили АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила.