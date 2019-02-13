В Нижнем Тагиле осудили врача перинатального центра после смерти младенца

В Нижнем Тагиле врача перинатального центра Демидовской больницы приговорили к полутора годам ограничения свободы после смерти младенца. Ребёнок умер осенью 2017 года. После обращения родителей в суд следственный отдел по Ленинскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», позже статью переквалифицировали — ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Расследование выявило ряд врачебных ошибок, пишет Е1.ru со ссылкой на адвоката потерпевших. В частности, медики слишком поздно начали стимуляцию родов и приняли решение о кесаревом сечении.

Родители ребёнка — жители Верхней Салды, рожать в тагильский перинатальный центр женщина поехала по направлению. 16 апреля 2017 года после 30 часов схваток она родила девочку. По словам женщины, врачи спутали сроки и она родила дочь только на 43-й неделе, когда нормой считаются роды на 39–40-й неделях беременности. В итоге девочка родилась с целым списком диагнозов, в том числе с разрывом спинного мозга. Врачи сообщили родителям, что вскоре их ребёнок умрёт, и, по словам Натальи, «советовали как можно реже приезжать к ней, чтобы меньше привыкать». 24 октября 2017 года, после шести месяцев нахождения в больнице в состоянии комы, девочка умерла.

Родителям удалось выиграть гражданский протест, с больницы взыскали два миллиона рублей.

Приговорённый к полутора годам ограничения свободы врач не имеет права выезжать из Нижнего Тагила, обязан находиться дома с 22:00 до 6:00 и раз в месяц приходить на регистрацию в специальный государственный орган. Врач продолжит свою профессиональную деятельность.