В Нижнем Тагиле осудили пьяного тракториста, который избил полицейского

Пригородный суд Свердловской области вынес приговор 31-летнему местному жителю Георгию Финадееву, который обвинялся по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе следственного управления по Свердловской области, поздним вечером 15 апреля 2019 года мужчина был доставлен в отделение полиции № 1 МУ МВД «Нижнетагильское» в связи с совершением административного правонарушения.

«Мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД за управление трактором в состоянии алкогольного опьянения, — пояснили в ведомстве. — Находясь в помещении дежурной части, злоумышленник в ответ на законное требование помощника оперативного дежурного предоставить находившиеся при себе вещи применил насилие в отношении сотрудника полиции».

Как следует из материалов суда, Финадеев умышленно с силой нанёс старшему сержанту два удара рукой в область левой руки и груди. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил мужчину к 1 году 8 месяцам и 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что Финадеев был ранее дважды судим за кражи.