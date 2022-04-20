В Нижнем Тагиле осудили мужчину, забившего до смерти собутыльника из-за ревности

В Нижнем Тагиле Дзержинским районным судом вынесен приговор 30-летнему местному жителю за убийство собутыльника. Как сообщил помощник прокурора района Андрей Бызов, трагедия произошло в ночь на 20 апреля 2021 года на Вагонке.

Как ранее АН «Между строк» сообщили в следственном отделе по Дзержинскому району, конфликт между мужчинами произошёл на почве ревности: 44-летний потерпевший оказывал знаки внимания сожительнице задержанного. Женщина рассказала об этом своему молодому человеку, после чего тот в состоянии алкогольного опьянения убил спящего на полу собутыльника, нанеся ему не менее 10 ударов подголовником от сиденья автомобиля. В результате полученных травм живота, груди и головы потерпевший скончался.

На суде мужчина признал свою вину. Он был признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.