В Нижнем Тагиле осудили мужчину за комментарий в соцсетях с призывом убивать геев

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила оштрафовал мужчину за комментарий в соцсетях с призывом убивать геев.

Напомним, 32-летний местный житель написал комментарий в социальных сетях, в котором выражал свою нетерпимость к представителям ЛГБТ-сообщества. На пользователя был составлен протокол по статье 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды».

В итоге суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей. Как сообщил АН «Между строк» сам тагильчанин, он, возможно, обжалует это решение.

«Думайте, что пишите, и не используйте неправильные агрессивные слова», — дал мужчина совет всем пользователям соцсетей.

Отметим, в Нижнем Тагиле это третий случай возбуждения дела об административном правонарушении по данной статье.